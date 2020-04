De wereld na corona: solidair of autoritair?

Die hemel is op ons hoofd gevallen. We ervaren nu - is het niet aan den lijve dan aan het gemoed - dat we kwetsbaar zijn. Sterfelijk zelfs. Dat waren we blijkbaar vergeten, de dood was iets voor anderen. Nu staat hij met zijn zeis op minder dan anderhalve meter van ons. "Voor even zijn we gedwongen om de dood als harde deadline te zien", schreef jurist en schrijver Naema Tahir in de Nederlandse krant Trouw.

We waren gewoon om voor alle fouten en ongemakken de schuld bij anderen te leggen. Externe zondebokken dienden om niets aan onze levensstijl te moeten veranderen. Maar COVID-19 kunnen we niet echt in iemands schoenen schuiven. We kunnen proberen de Chinezen met de vinger te wijzen, maar dat lukt niet echt.