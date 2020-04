Deel ziekenhuispersoneel technisch werkloos

Hoewel op de corona-afdelingen nog steeds heel hard wordt gewerkt om de zieke patiënten te verzorgen, is er ook werkloosheid in sommige ziekenhuizen. Sommige medewerkers kunnen elders werken, maar dat kan niet altijd. Daardoor zijn ze technisch werkloos.



In Kortrijk, in het ziekenhuis AZ Groeninge bijvoorbeeld zitten er een 150-tal medewerkers thuis: volledig of een paar dagen per week. Er zijn minder consultaties en ook veel minder operaties. Op 3.200 personeelsleden zijn tot 150 medewerkers deeltijds technisch werkloos.



Ook in andere ziekenhuizen is er technische werkloosheid. In het AZ Delta in Roeselare zijn dat er 16 van de 4.000 mensen. In Waregem, in het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes zijn het er 30 van de 600. In het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt, beperkt het zich tot 15 van de 600. Het gaat in die ziekenhuizen vooral over mensen die op de verschillende afdelingen werken, ook mensen die daar bijvoorbeeld op het secretariaat werken.