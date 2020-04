Kleuters niet, sommige jaren in lager en secundair wél: alle details over voorstel om scholen op 15 mei te openen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) adviseert samen met de onderwijssector om de scholen vanaf 15 mei gedeeltelijk te openen. Er zouden een paar dagen per week mogen worden lesgegeven in en de eerste twee jaren en het laatste jaar van het lager onderwijs, en in het laatste jaar van het secundair onderwijs. De kleuterscholen blijven voorlopig dicht. De verschillende regio's en de Veiligheids­raad moeten zich nu nog over het voorstel buigen. U kan het hier helemaal nalezen.