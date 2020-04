Amnesty: "VUB-gastprofessor Djalali niet bij vrijgelaten gevangenen in Iran"

Volgens de informatie waarover Amnesty beschikt zit Ahmadreza Djalali echter nog steeds in de gevangenis. "Aan zijn toestand is niets veranderd", zegt De Graeve. "Geen nieuws is in dit geval slecht nieuws. Hij is nog steeds veroordeeld tot de doodstraf en zijn gezondheidstoestand is nog steeds slecht, terwijl we weten dat het coronavirus ook in de Iraanse gevangenissen woedt."

"Als Ahmadreza besmet zou raken, zou dat gezien zijn slechte gezondheidstoestand, heel gevaarlijk kunnen zijn. Dat terwijl hij als expert rampengeneeskunde nu zelf zou kunnen helpen om de pandemie te bestrijden."

Amnesty blijft Djalali's situatie in de schijnwerpers zetten, aldus nog de directeur: "We zijn ervan overtuigd dat dat ervoor heeft gezorgd dat hij nog niet is terechtgesteld."