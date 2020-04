Dorp in Nederlands-Limburg ontruimd door natuurbrand

Dinsdagavond werden al twee zorginstellingen ontruimd. "Aanleiding voor deze maatregel is de aanhoudende rook en de verwachting dat deze gedurende de nacht niet minder wordt", zegt burgemeester Monique de Boer-Beerta van gemeente Roerdalen waar Herkenbosch onder valt. "Het gaat om een voorzorgsmaatregel om risico's voor de volksgezondheid te vermijden. De rook bevat een hoge concentratie koolmonoxide." De Boer-Beerta roept inwoners op om rustig te blijven en vraagt mensen die zelf hun woning kunnen verlaten om weg te gaan.

Herkenbosch ligt op zowat 30 kilometer van België, de rook en de geur van de brand zijn dan ook merkbaar aan de Belgische kant van de grens. Belgische brandweerkorpsen helpen hun Nederlandse collega's.

De brandfase in de Belgische natuurgebieden in de provincies Antwerpen en Limburg is opgetrokken van oranje naar rood. Dat houdt in dat er extreem hoog brandgevaar is, vooral in de droge en open heidegebieden. Het advies is om er weg te blijven.