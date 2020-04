Dove leerkracht getuigt over lesgeven aan dove leerlingen op afstand: "Goeie wifi voor ons nog belangrijker"

Benoît is zelf doof, en meteen de enige dove leerkracht op de school in Hasselt. “Ik denk dat mijn leerlingen blij zijn dat ik zelf ook doof ben. Ik kan mezelf beter inleven in hun wereld, terwijl horende leerkrachten hun les eerder vertalen naar gebarentaal.” Volgens Benoît zijn er in heel Vlaanderen maar twee of drie dove leerkrachten. Dat komt omdat er geen aparte lerarenopleiding voor doven bestaat. “Ik heb een gewone lerarenopleiding gevolgd. Daar wordt er van je verwacht dat je dezelfde opdrachten doet als iedereen. Ik heb ook stage moeten doen voor een klas met horende leerlingen. Dat was niet altijd gemakkelijk.”

Ook in het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden zitten ze met veel vragen rond een mogelijke heropening van de scholen. Wanneer de scholen opengaan en iedereen bijvoorbeeld mondmaskers moet dragen, wordt dat een probleem voor dove leerlingen. “Mondmaskers zijn heel moeilijk voor dove mensen. Je moet ook kunnen liplezen om vlot te communiceren, en dat kan niet met een mondmasker op. We zijn nu volop aan het nadenken over hoe we binnenkort vlot en veilig les kunnen geven op school.”