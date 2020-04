Eerste Limburgse coronapatiënt mag ziekenhuis in Gent verlaten: "Het is voor mij een heel belangrijke dag"

In het ziekenhuis Jan Palfijn in Gent is de eerste Limburgse coronapatiënt ontslagen. Het was één van de patiënten uit Limburg die naar elders in het land werden overgebracht, omdat de ziekenhuizen in Limburg het grote aantal patiënten niet aankonden. Jean-Pierre Bellen is 52 en komt uit Borgloon. Vanmorgen is hij onder luid applaus uitgezwaaid in Gent.