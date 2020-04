"Eshop Antwerpen" groot succes: vooral seksspeeltjes, planten en afhaalmaaltijden populair

Naarmate de tijd in lockdown vordert, zoeken mensen blijkbaar naar andere benodigdheden. "De week na het begin van de lockdown, zagen we dat mensen vooral op zoek waren naar seksspeeltjes. Vermoedelijk begon de eenzaamheid wat toe te slaan bij de Antwerpenaren", lacht Volckeryck. "Maar nadien zagen we dat mensen vooral planten, bloemen en afhaalmaaltijden opzochten. Ook kleding begint steeds populairder te worden."