Werkdocument versoepeling coronamaatregelen gelekt: "1 familiebezoek per weekend", Van Ranst: "Lek is onverantwoord"

Viroloog Marc Van Ranst betreurt het lek in de media: "Het is bijzonder spijtig dat er nu een voorlopige versie van het document circuleert. Dit gebeurt door mensen die heel graag hebben dat deze hele operatie in het honderd loopt."



"Ik steek er mijn hand voor in het vuur: dit lek komt niet uit de expertengroep. Dit document is gedeeld met mensen uit politieke hoek en plots staat dat in een Franstalige krant. Dit is heel onverantwoordelijk, wij gaan hier niet inhoudelijk op reageren."



Bekijk hier de reactie van viroloog Marc Van Ranst in "Het Journaal" en lees verder onder de video: