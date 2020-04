Familiebezoek in tuin van rusthuis in Kraainem

Het woonzorgcentrum Atrium in Kraainem is een eerder klein, huiselijk rusthuis. "Net daarom vinden we het zo belangrijk dat we ontmoetingen kunnen organiseren tussen bewoners en familieleden", zegt directeur Kathy Huybrechts. "Bezoekers kunnen op afspraak in de tuin en daar kunnen ze dan praten met de bewoners, of ze kunnen roepen en zwaaien naar mekaar. We plaatsen nadarhekkens zodat er voldoende afstand is tussen bewoners en bezoekers. Er mag ook telkens maar één bezoeker binnen in de tuin."