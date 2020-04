Medewerkers AZ Delta Roeselare kleven eigen foto op schort: "Sommige patiënten hebben in weken geen gezicht meer gezien" 

"Sommige patiënten liggen al weken in het ziekenhuis", vertelt verpleegkundige Louis. "Heel wat onder hen hebben enkel maskers, brillen en beschermingspakken gezien. Wij zien hun gezicht wel, maar zij kunnen heel weinig emotie van ons gezicht aflezen. Wij lachen vaak om hen wat aan te moedigen, maar dat kunnen ze helaas niet zien."

"We hebben daarom besloten om foto's van onszelf op onze schorten te kleven", vervolgt hij. "Zo zien ze tenminste de persoon achter het pak. We hebben gekozen voor lachende foto's. Lachen is positief en we proberen op die manier de menselijkheid terug naar onze dienst te brengen. De reacties van de patiënten waren heel positief."

"De foto's zijn geplastificieerd, zodat we ze perfect kunnen wassen en desinfecteren", gaat Louis verder. "Zo blijft het voor iedereen een positief en veilig initiatief."

Beluister hieronder het volledige interview met verpleegkundige Louis Van Slambrouck op Radio 2 West-Vlaanderen.