Gaan Limburgse Oktoberfeesten wél door? "Van social distancing is in zo'n tent geen sprake"

In Duitsland raakte bekend dat de Oktoberfeesten van Beieren zijn afgelast. Het leek de organisatie niet verstandig om miljoenen mensen van over heel de wereld samen te laten feestvieren. Of de verschillende Oktoberfeesten in onze provincie zullen doorgaan is nog onduidelijk, want de Nationale Veiligheidsraad heeft massa-evenementen tot en met 31 augustus verboden. De meeste van die volksfeesten, waar veel bier wordt gedronken en vaak ook optredens te zien zijn, vinden plaats in oktober of eind september.