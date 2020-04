Gemeenten organiseren alternatieve buitenspeeldagen

In Vosselaar konden kinderen een gratis pakket krijgen met onder andere stoepkrijt, een deelnemersaffiche voor aan het raam en een poster met speeltips. Er werden 630 pakketten uitgedeeld. "Heel veel kinderen kennen misschien het hinkelen nog niet, wat je met stoepkrijt kan doen. Maar ouders kunnen voor hun peuters en kleuters ook makkelijk een kleuren- en vormenrace uittekenen met stoepkrijt", vertelt Stef Slegers van de Jeugddienst. "Een evenement op één plaats is nu niet mogelijk, maar de uiteindelijke essentie van de buitenspeeldag is toch kinderen aanzetten om buiten te spelen."

In Heist-op-den-Berg werd een grote buitenspeel-één-tegen-allen georganiseerd. Alle kinderen uit Heist-op-den-Berg en omstreken konden het opnemen tegen de jeugd- en sportdienst van de gemeente. Via facebook lanceerde die verschillende opdrachten die alle kinderen thuis of vlakbij hun huis konden uitvoeren. Zo moesten ze bijvoorbeeld 1 kilometer rollend afleggen, hun vieruurtje geblinddoekt en zonder handen opeten en het schilderij De Zonnebloemen van Van Gogh zo goed mogelijk namaken.

Bekijk de verschillende opdrachten en uitvoeringen op onderstaande facebookpagina: