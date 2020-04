Het uur van de waarheid: 1.000 miljard euro gezocht om EU uit coronacrisis te hijsen. Wie o wie zal dat betalen?

Over die nieuwe schulden gaat het nu net. Sommige landen zitten al met een hoge overheidsschuld. De top 3 qua overheidsschuld in 2019 bestond uit Griekenland (176 procent van het BBP), Italië (135 procent) en Portugal (118 procent). België staat met 98 procent op de vierde plaats, min of meer gelijk met Frankrijk, Spanje en Cyprus. Andere landen hebben een veel lagere overheidsschuld: Nederland slechts 48 procent, Duitsland 59 procent.



De vrees bestaat dat wanneer bijvoorbeeld de Italiaanse schuld nog veel verder gaat stijgen (naar 150 procent of meer), dat investeerders dan gaan beginnen te twijfelen of Italië (met zijn lage economische groei) dit wel nog zal kunnen terugbetalen. Ze zullen aan Italië een hogere rente vragen, als risicopremie. Door die hogere rentelasten zal Italië minder kunnen investeren om uit de crisis te geraken. Voor landen als Nederland en Duitsland zal het echter geen enkel probleem zijn, zij zullen erg goedkoop kunnen blijven lenen. Met andere woorden: landen als Nederland en Duitsland zullen beter en makkelijker uit de crisis geraken, dan pakweg Italië of Spanje.

Het verschil in welvaart en groei tussen Noord- en Zuid-Europa, dat er nu al is, dreigt dus groter te worden. Reken daar nog bij dat sectoren zoals toerisme in landen als Griekenland of Spanje enorm belangrijk zijn voor de economie. Wat als er deze zomer geen toeristen uit Noord-Europa naar Zuid-Europa kunnen reizen? In Griekenland is het toerisme goed voor een kwart van de economie, 1 Griek op de 5 verdient zijn brood op de een of andere manier via het toerisme.