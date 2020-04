Groen roept Antwerps stadsbestuur op om afhalen van iftarmaaltijden overal toe te laten

De ramadan is de vastenmaand bij de moslims en de iftar is de maaltijd die 's avonds, na zonsondergang, wordt gegeten. Meestal wordt die in groep gegeten met veel gezinnen en vrienden. Omdat dat nu niet mag volgens de coronamaatregelen, waren verschillende sociale organisaties afhaalpunten aan het voorbereiden. Daar kunnen mensen dan maaltijden afhalen om ze thuis op te eten.

Gewoonlijk worden op een maand zo'n 30.000 maaltijden uitgedeeld aan 1000 kwetsbare gezinnen. Maar in een brief heeft schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (SP.A) aangekondigd dat afhaalpunten niet overal toegelaten worden. "De moskeeën hebben wel de mogelijkheid om via de sociale restaurants afhaalmaaltijden te verdelen", klinkt het bij het kabinet van de schepen. "Daarnaast heeft de stad samen met de verschillende verenigingen alles in het werk gesteld om maaltijdleveringen aan huis mogelijk te maken. We stellen hiervoor bijvoorbeeld grote bakfietsen ter beschikking."