Grote brand in natuurgebied Landschap De Liereman in noordoosten van provincie Antwerpen

Aan omwonenden wordt dan ook aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.

De brandweer heeft het vuur onder controle gekregen, maar er zal nog een hele tijd nageblust moeten worden. De politie vraagt om de omgeving zoveel mogelijk te vermijden zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen.

Landschap De Liereman was sowieso al sinds maandagnamiddag gesloten voor bezoekers, ter navolging van de code rood voor extreem hoog brandgevaar die werd ingesteld in de provincie Antwerpen. Het is immers al enkele weken extreem droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden. Over de oorzaak van de brand van woensdag is nog niets bekend.

"We hebben een melding gekregen vanmiddag van een kleine brand die in het natuurgebied is ontstaan. Landschap De Liereman was al sinds maandag afgesloten voor het publiek. De federale politie is met de helikopter aan het kijken hoe groot de brand is. De kern van Landschap De Liereman staat in brand, dat is ongeveer 167 hectare dat zo goed als volledig in brand staat", meldt de burgemeester van Oud-Turnhout Bob Coppens (N-VA) in "Het Journaal".

De burgemeester spreekt van een ramp. "We vreesden hier al langer voor. Dit is voor Oud-Turnhout en omstreken bijzonder slecht nieuws. Het gaat decennia duren vooraleer alles hersteld is."

