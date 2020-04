Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk gaat al zijn personeelsleden testen op coronavirus

In totaal komen 4.000 medewerkers van het Genkse ziekenhuis in aanmerking om antistoffen te laten bepalen. De test is wel niet verplicht. Het ZOL zou het eerste ziekenhuis in ons land zijn dat zo'n initiatief neemt. "De testen zullen gebeuren aan de hand van een bloedafname", zegt virologe Deborah Steensels. "We maken dus geen gebruik van het kostbare afnamemateriaal waarmee het virus zelf wordt opgespoord".



Tegen volgende week donderdag zouden alle tests achter de rug moeten zijn. Begin mei zullen de resultaten bekend zijn. Het ziekenhuis weet dan welke personeelsleden met het virus in contact kwamen en intussen antistoffen hebben opgebouwd.