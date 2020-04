Hoe beleven moslims wereldwijd de ramadan in coronatijd?

Iftars in beperkte kring, geen lange, volle tafels in volkswijken en een muezzin die oproept om niét naar de moskee te komen. Het coronavirus maakt ook van de ramadan, de islamitische vastenmaand, een bevreemdende ervaring voor de 1,8 miljard moslims in de wereld. Een overzicht van de ramadan in coronatijden in enkele landen met een overwegend islamitische bevolking.