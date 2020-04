Hotel Metropole in Brussel sluit de deuren. Einde van een flinke brok hotelgeschiedenis

Het Brusselse 5 sterren hotel Metropole gaat sluiten. Volgens de directie draait het hotel met forse verliezen sinds de aanslagen in Parijs en Brussel. Door de corona-crisis kan de situatie alleen maar erger worden. Er loopt ook een aanslepend conflict over de voetgangerszone en afgeschafte parkeerplaatsen en het hotel ondervindt grote hinder van bouwwerkzaamheden in de buurt van het De Brouckèreplein. Daardoor verloor de Metropole zijn aantrekkingskracht bij de klanten, zegt de directie. De Metropole die 125 jaar bestaat, is het enige onafhankelijke Brusselse 5 sterren hotel. Het personeel, bijna 130 mensen, is op de hoogte gebracht. Straks meer over de geschiedenis van dit historische hotel.