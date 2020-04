Je huid onderzoeken op verdachte vlekjes: hoe doe je dat?

Huidkanker is een van de meest voorkomende kankers in ons land. In België krijgen jaarlijks meer dan 40.000 mensen de diagnose. Huidkanker of melanoom is meestal goed te behandelen, maar zoals bij alle kankers is er risico op uitzaaiingen en kan je eraan sterven. Belangrijk is dat het vroeg opgespoord wordt, vandaar de jaarlijkse campagne die oproept om je te laten controleren bij een dermatoloog. "Met de lockdown is mensen naar de wachtzaal lokken, geen goed idee", zegt dermatoloog Thomas Maselis. "Daarom focussen we dit jaar op zelfcontrole. Iedereen zou dat best regelmatig doen, bijvoorbeeld elke maand."