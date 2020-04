IJssalon in Boechout moet parking afsluiten door grote drukte

De Trommelhoeve ligt langs een drukke fiets- en wandelroute en is deze dagen heel populair. "Veel mensen stoppen hier even om te genieten van een ijsje", vertelt uitbater Thijs De Herdt in Start Je Dag. "Voor de coronacrisis konden ze hier rustig even gaan zitten op ons terras in onze tuin, maar dat terras staat er nu niet meer wegens de veiligheidsmaatregelen. Mensen weten dus niet goed waar ze hun ijsje moeten opeten", zegt De Herdt.

Dat zorgde voor problemen op de parking van de Trommelhoeve. Veel mensen bleven daar treuzelen om hun ijsje op te eten. "Daarom hebben we in samenspraak met de politie en de burgemeester de parking afgesloten voor auto's, zodat er meer ruimte is voor de fietsers en wandelaars die komen aanschuiven. Er hangen ook papieren met de boodschap dat de mensen hun ijsje niet ter plaatse mogen opeten, op politiebevel. Dat heeft gelukkig veel opgelost", zegt De Herdt.