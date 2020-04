Jaarlijkse buitenspeeldag online in het Pajottenland: "Kinderen krijgen zelfs een online vieruurtje"

Joost De Doncker, jeugdconsulent in Gooik: "Kinderen doen zo hard hun best om binnen te blijven, dus we vonden dat we hen op deze speciale woensdagnamiddag toch iets moesten aanbieden. We hebben een online versie van de buitenspeeldag uitgewerkt. De vijf jeugddiensten hebben elk een filmpje gemaakt met een opdracht, en vanaf één uur vanmiddag verschijnen die op alle Facebookpagina's van de deelnemende gemeenten. Met die opdrachten kunnen de kinderen dan aan de slag. We hebben zelfs een vieruurtje voorzien, maar ik mag er verder niet veel over vertellen, anders is de verrassing er af."