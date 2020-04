Kinderen uit Sint-Niklaas krijgen uniek bordspel ter vervanging van de buitenspeeldag : “Spelen is belangrijk”

“In het bordspel zitten 30 uitdagende speelopdrachten”, zegt Debrabander nog. “Een van de opdrachten is om je mama of papa te verkleden in een mummie met wc-papier”, lacht hij. “Ik denk dat kinderen zich hiermee wel gaan amuseren. In de testfase leverde het in ieder geval al veel leuke en grappige taferelen op.

Elk kind tussen de 4 en 12 jaar dat in Sint-Niklaas woont, krijgt het bordspel automatisch in de brievenbus. “En we hebben hierbij nagedacht over alle gezinssituaties. Niet elk kind heeft een tuin, er zijn ook kinderen die op een appartement wonen. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat je het spel zowel binnen als buiten kan spelen: in de tuin, op de stoep voor de deur of gewoon in de woonkamer.”