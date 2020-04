Koning Filip houdt videomeeting met gemeenten van samenwerkingsverband Neteland

Er werd onder andere gesproken over de 800 vrijwilligers die zich via de gemeenten hebben aangemeld om bijvoorbeeld boodschappen te doen voor wie dat niet zelf kan of om mee te helpen in het plaatselijke triagecentrum of de huisartsenwachtpost. De koning luisterde ook naar de aanpak van de huisartsen en de logistieke ondersteuning die de gemeenten hen bieden. Zo legde gemeentepersoneel al 2.250 kilometer af om materialen te vervoeren en zo de zorginstellingen zelf zo goed mogelijk te ontlasten.