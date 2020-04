Korpschef Aalter bedankt al zijn medewerkers met doosje 'neuzekes'

Wie vluchtig de foto bekijkt, ziet misschien gewoon iemand die een middelvinger opsteekt. "Maar die moet dan maar eens een tweede keer kijken", zegt commissaris Tim: "het gebaar waarbij je je pink en wijsvinger omhoogsteekt kan je interpreteren als 'rock on': een extra stimulans om voort te doen zoals we bezig zijn. En in de Vlaamse gebarentaal betekent het gewoon 'We houden van u'. Dus dat is ook nog een teken van appreciatie voor alle collega's."