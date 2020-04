Eerste Limburger verlaat Jan Palfijnziekenhuis in Gent onder luid applaus

“Ik heb toch heel veel schrik gehad", zegt Jean-Pierre. "Ik heb twee weken in een coma gelegen en daar herinner ik me niets meer van." Het ontwaken herinnert Jean-Pierre zich wel nog: "dat was erg confronterend want plots kan je niets meer, alles is zwaar. Weet je dat het drie kwartier duurt vooraleer ik klaar ben met mezelf te scheren?", aldus Jean-Pierre. "Had je me toen gezegd dat ik vijf dagen later naar buiten zou wandelen, ik zou het nooit geloofd hebben. ”