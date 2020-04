Liveblog - Voorstel om Vlaamse scholen deels te openen vanaf 15 mei, Tommelein wil deel restaurants open tegen Hemelvaart

De Vlaamse scholen krijgen het voorstel om op vrijdag 15 mei opnieuw te openen. Dat is zonet beslist tijdens het overleg tussen de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijsverstrekkers en de vakbonden, verneemt onze redactie uit verschillende bronnen. Het gaat om een gedeeltelijke opening van de scholen, die zoals verwacht in stappen zou gebeuren.



Concreet mogen eerst het eerste en het tweede leerjaar in het lager onderwijs 4 dagen per week naar school, in het zesde leerjaar 2 dagen per week (of 4 halve). Hetzelfde geldt voor de scholieren van het laatste jaar secundair onderwijs: 1 dag per week in het ASO, 2 dagen per week in het TSO en KSO en in het zesde en zevende jaar van het BSO. Het kleuteronderwijs wordt nog niet opgestart. Na 1 week komt er wel een evaluatie voor een eventuele uitbreiding.

Vrijdag 15 mei zou dan gelden als "proefdag", waarna in het weekend kan worden bijgestuurd. In de week erop kan 3 dagen worden lesgegeven, waarna er weer kan worden bijgestuurd in het Hemelvaartweekend.

Voor de veiligheid mogen de leerlingen les krijgen in vaste groepen van maximaal een 10-tal leerlingen, en krijgen ze een vaste zitplaats (uitzondering voor kunst- en praktijkvakken). Of er mondmaskers moeten worden gedragen, is niet vastgelegd.

Dit gaat dus om het Vlaamse advies aan de Veiligheidsraad. Nu komt er nog overleg met de Franstalige en Duitstalige regio’s. De Veiligheidsraad moet vrijdag de definitieve beslissing communiceren. Om 14u geeft Weyts meer uitleg in het Vlaams Parlement.

Lees het artikel: