Marianne Faithfull (73) mag ziekenhuis na drie weken verlaten

De 73-jarige Faithfull zal de komende tijd thuis in Londen verder herstellen. Begin april werd bekend dat ze in een ziekenhuis in Londen was opgenomen, nadat ze positief had getest op het coronavirus. Er werd ook een longontsteking bij haar vastgesteld.

Marianne Faithfull is een van de iconen van de jaren zestig. Ze was amper 17 toen haar carrière startte, dankzij het nummer 'As Tears Go By', geschreven door Mick Jagger en Keith Richards van de Rolling Stones. In 2006 overwon ze borstkanker.