Oudste naaister van Brussel wordt vandaag 95 jaar: “Al 80 jaar met trein naar Marollen”

Elke ochtend om 5 uur gaat de wekker bij Marie-José Devroede in Edingen, bij Halle. “Ik sta op en doe het huishouden. Mijn bed opmaken, me wassen, koffie maken en een boterham smeren. En dan neem ik de trein naar Brussel-Centraal. Niet op zaterdag, want dan ben ik gesloten.” En dat doet Marie-José intussen al meer dan 80 jaar. “In ’39 ben ik beginnen werken voor een patron in Brussel. Nog voor de oorlog. 14 jaar was ik toen. Een paar jaar later, vond ik dit pand in de Marollen en besloot ik op mezelf te beginnen.”