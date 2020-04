Materiaalwagen van Rode Kruis Beersel voor tweede keer gestolen: "Zo'n auto moet toch opvallen?"

De diefstal werd pas dinsdagochtend vastgesteld, maar de materiaalwagen blijkt al van vorige week donderdag gestolen: "Ik dacht eerst dat een vrijwilliger de Renault Kangoo gebruikt had, want heel wat van onze leden springen bij in woonzorgcentra of in de ziekenwagen voor ziekenvervoer", zegt voorzitter Paul Lots.