Mechelen wil positieve vibes verspreiden door in zoveel mogelijk straten "Ik hou van u" te zingen en spelen

In Mechelen stelt het Sociaal Centrum voor dat elke straat voortaan elke vrijdagavond het liedje "Ik hou van u" zingt. Ze zoeken nu in eerste instantie een muzikant per straat die zijn of haar buren wil begeleiden. Bedoeling is het samenhorigheidsgevoel warm te houden nu veel mensen het heel zwaar beginnen te vinden om in hun kot te blijven.