"Meer dan helft van mensen met symptomen gaat nog straat op zonder bescherming"

Steeds meer mensen worden volgens de resultaten van de bevraging in hun onmiddellijke omgeving met COVID-19 geconfronteerd: bijna de helft van de deelnemers kent iemand die ernstig ziek geweest is, 15 procent kent iemand die in het ziekenhuis werd opgenomen en 9 procent kent iemand die overleden is. Die cijfers kunnen wel overlappen.