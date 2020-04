Pak meer UFO-meldingen de laatste weken, en daar is een perfect logische verklaring voor

Vorig weekend kreeg het Belgische UFO-meldpunt maar liefst 70 meldingen binnen, een aantal waar ze niet van schrikken. "Die waarnemingen hebben alles te maken met het ruimteproject van ondernemer Elon Musk, de topman van Tesla. Met zijn bedrijf SpaceX wil hij in totaal 12.000 satellieten in een baan rond de aarde laten vliegen. Die satellieten worden nu per 60 in een baan rond de aarde opgelaten. En vorig weekend werd zo'n groepje gelanceerd", legt Delaere uit.

"Bij die lancering volgen de satellieten elkaar in een rechte lijn. Mensen zien dat aan de hemel, kennen dat niet, en melden dat bij ons. We leggen die melding naast online gegevens waarmee je makkelijk de perfecte baan van een satelliet terugvindt. Op die manier zijn we zeker over de aard van die meldingen. Het zijn 100% zeker satellieten."

Wie vanavond oplettend zijn blik op de hemel richt, kan mogelijk enkele van die satellieten waarnemen. "Er worden 60 nieuwe satellieten gelanceerd. Tussen 21.30 en 22.00 uur Belgische tijd is die groep te zien boven ons. Opgelet: die satellieten zullen niet overal te zien zijn, want ze worden in verschillende reeksen gelanceerd", aldus Delaere. "En sommige satellieten zullen afwijken van de voorziene richting."