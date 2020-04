Minder triagecentra voor COVID-19 in Zuid-West-Vlaanderen

Enkele weken geleden werden in verschillende gemeenten in Vlaanderen triagecentra opgericht om mensen die mogelijk besmet zijn met corona op een veilige manier te onderzoeken. De centra moesten de ziekenhuizen en huisartsen ontlasten. Maar er gaan steeds minder mensen langs, waardoor meer en meer triagecentra weer gesloten zijn. In Zuid-West-Vlaanderen waren er oorspronkelijk een tiental, maar daar blijven er nu nog drie van over: in Kortrijk, Menen en Waregem. "We hebben wel nog een vierde centrum stand-by in Deerlijk, voor mocht het op die andere plekken toch weer te druk worden", vertelt de Kortrijkse schepen van Sociale Zaken Philippe De Coene (SP.A).