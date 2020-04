Als haar knippen thuis anders (lees: slechter) afloopt dan in een kapperszaak…

"Knip of scheer je haar niet zelf! Dat kan verkeerd aflopen. Halloween valt dan waarschijnlijk iets vroeger dit jaar", lachte de Antwerpse kapper Yannick Bovy een kleine maand geleden op onze website, toen hij deze 'gouden tip' meegaf. Maar intussen bleef in vele landen de quarantaine duren en bleven de haren groeien. Zelfs in die mate dat velen vonden dat er moest ingegrepen worden. Vaak met positief resultaat, maar ook vaak met kapsels die beter het daglicht niet zagen. Toch werden ze gretig gedeeld op sociale media, al was het maar om even te kunnen weglachen in deze moeilijke tijden.