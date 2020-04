Mol, Putte en Mechelen wachten niet op overheid en delen zelf mondmaskers uit aan inwoners

Mechelen gaat in de eerste helft van mei elke inwoner een herbruikbaar, wasbaar mondmasker geven. Opvallend is dat ze daarvoor ook een groepsaankoop mondmaskers organiseren. "Mensen die graag meer dan 1 mondmasker hebben, kunnen op die manier op een voordelige manier extra mondmaskers bestellen", zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). Het stadsbestuur is momenteel in gesprek met verschillende bedrijven om te kijken wie de maskers binnen de vooropgestelde termijn kan leveren. De bedeling van de maskers zal gebeuren door vrijwilligers.

De gemeente Mol gaat iedere inwoner vanaf 6 jaar een herbruikbar mondmasker geven. In totaal gaat het om 41.000 mondmaskers. Dat zal Mol zo'n 100.000 euro kosten. Ook Dessel denkt erover na om mondmaskers uit te delen aan haar inwoners. Voorlopig is een mondmasker dragen nog niet verplicht maar het kan in de toekomst wel een belangrijke maatregel worden in de strijd tegen het coronavirus.