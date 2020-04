Nederlands-Limburgse gemeente Herkenbosch ontruimd door brand in Nationaal Park De Meinweg

De rook is ondertussen te ruiken tot in Dilsen-Stokkem, As en Maaseik. Volgens de brandweer Oost-Limburg is de rook niet schadelijk, maar wie er last van heeft kan best ramen en deuren dicht houden en het ventilatiesysteem af zetten. De brand in het natuurgebied is ondertussen onder controle. 170 hectaren gingen in de vlammen op. Toch blijft de toestand fragiel, want het is bijzonder droog er staat vandaag een flinke noordoostenwind, zodat het vuur makkelijk weer kan opflakkeren. In de loop van de dag wordt duidelijk wanneer de inwoners van Herkenbosch terug naar huis mogen.