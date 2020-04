Netflix strikt bijna 16 miljoen nieuwe abonnees, met dank aan COVID-19 en de hype rond "Tiger king"

In Europa, het Midden-Oosten en Afrika kwamen er van januari tot en met maart bijna 7 miljoen abonnees bij. Ook in Latijns-Amerika (2,9 miljoen) en Azië en Oceanië (3,6 miljoen) wist het bedrijf nieuwe klanten te binden. Ook keken abonnees gemiddeld méér uren. Netflix verwacht wel dat de leden en de kijkduur zullen afnemen als de coronamaatregelen in verschillende landen worden versoepeld.

Het bedrijf scoorde goed met series als "Tiger king", waar 64 miljoen abonnees naar keken, en het nieuwe seizoen van de serie "Ozark" (30 miljoen kijkers). Voor volgend kwartaal verwacht Netflix veel van het nieuwe seizoen van onder meer de Spaanse serie "La casa de papel" en de Michael Jordan-documentaire "The last dance".

