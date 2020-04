Organisatie Oktoberfest Noorderkempen nog niet aan de tap: "Koffiedik kijken"

In Duitsland is de beslissing al gevallen: in München zullen bierliefhebbers dit jaar niet kunnen afzakken naar de wereldberoemde Oktoberfesten. In de Kempen wachten ze nog af wat de overheid zal beslissen. Oktoberfest Noorderkempen organiseert tijdens verschillende weekends in oktober plaatselijke edities van het Duitse evenement in Westerlo, Herentals, Ranst, Lier en Hoogstraten. Voorlopig zijn grote evenementen maar tot 1 september verboden.

Vooral op het Oktoberfest van Hoogstraten, het laatste weekend van oktober, wordt veel volk verwacht. "Voor het eerst gebruiken we de twee hallen van de aardbeienveilingen", zegt organisator Nick Jorissen. En met succes: "De 5.000 tickets waren op 24 uur verkocht." Verplaatsen is geen optie: "Als het niet dit jaar kan plaatsvinden, dan zal het ineens volgend jaar zijn en daar houden we toch wel rekening mee."