Boekenwinkel 2.0: online boeken kopen, met de fiets aan huis geleverd

Het gaat niet goed met de boekenverkoop. De omzet van boekenwinkels zou met 50 procent gedaald zijn. Dat komt onder meer door de opgelegde sluiting van de winkels, maar zou ook te maken hebben met het feit dat mensen te angstig zijn om te lezen.

Lies Vandenberghe van onafhankelijke boekhandel Barbóék in Leuven probeert er het beste van te maken, en dat lukt aardig goed. "Nadat we onze winkel moesten sluiten, begonnen mensen via mail boeken te bestellen. Na een tijdje hebben we dan beslist om onze activiteiten op die manier verder te zetten en boeken aan huis te leveren." Dat doet Lies binnen Leuven met de fiets, er buiten per post.

Volgens Lies lezen mensen nog altijd veel. "Maar misschien wel andere dingen dan normaal. Sommige klanten lezen meestal bijvoorbeeld moeilijkere, non-fictieboeken en grijpen nu meer naar de leuke, luchtige boeken. Ideaal om de gedachten te verzetten en de wereld even te vergeten."