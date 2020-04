Vete tussen voetbalteams Maarkedal leeft op nu ze op één terrein spelen: "Iemand moet de ballen hebben om dit op te lossen" 

Het gemeentelijk sportterrein "Kortekeer" in Maarkedal moet binnen minder dan 4 jaar één voetballocatie zijn voor voetbalclub KSV Maarkedal en KVV Ardennen. Het is de oplossing voor een dossier dat al zo'n 20 jaar aansleept. "Er zijn werkgroepen opgericht om alles in goede banen te leiden met mensen van beide clubs en anderen", vertelt schepen van Sport Filip Meirhaeghe (Open VLD). "Ik stel vast dat de mensen van KSV allemaal opgestapt zijn uit de werkgroepen. Dat is enorm jammer, want zo zullen ze minder kunnen wegen op de beslissingen. We gaan door met dit dossier, ook zonder KSV."