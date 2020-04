Ouderen langer in lockdown houden? "Hond mag buiten en ouderen niet, dat vind ik niet kunnen", zegt Jan Van Rompaey

"Mijn vrouw is 74, dus wij horen tot die doelgroep. Het kadert wat mij betreft in het opzijschuiven van een generatie zoals Kristien Hemmerechts zegt. Een hele generatie uitschakelen, heeft volgens mij weinig zin", zegt Jan Van Rompaey in "De wereld vandaag" op Radio 1.

"Ik begrijp dat 65-plussers tot een kwetsbare groep behoren, maar wij weten wat ons te doen staat. Ik vind dit idee redelijk betuttelend. De vraag is ook: Hoe gaan ze dat controleren? Gaan ze onze identiteitskaarten controleren of gaan ze ons opsluiten als we de wet overtreden? Ik vind dit totaal onnodig en ook een beetje gek en beledigend. Alsof ouderen niet weten wat hen te doen staat. Ik denk dat de meeste van mijn generatiegenoten er zo over denken."