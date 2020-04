Paard en kar leveren culinair verwenpakket in het meetjesland: “Dit is veel intiemer dan een bestelwagen”

“We leveren culinaire verwenboxen aan huis in Eeklo, Kaprijke en Lembeke”, vertelt Koen Minnaert van B&B Cambiare. “We kwamen op het idee omdat mijn B&B en het eethuis van een vriendin moesten sluiten. Op deze manier kunnen we toch een beetje aan het werk blijven.” Sindsdien schakelt Minnaert een van zijn twee paarden in om pakjes te leveren. “Mensen reageren heel positief”, zegt hij. “Ze nemen een selfie met het paard en zijn blij dat ze op die manier iets hebben om door te vertellen. Met een paard pakjes rondbrengen is veel persoonlijker dan met een bestelwagen. De ontmoeting is zo veel intenser.”

(lees verder onder de foto)