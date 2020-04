"Pano" midden in de coronapiek: "Té weinig maskers, zuurstof én personeel. Zijn we tweederangsburgers?" 

Woonzorgcentra nemen maatregelen en proberen de crisis in te dijken. In Ter Rive worden personeel en bewoners getest. De resultaten zijn slecht: ongeveer twee derde van de bewoners is besmet. Er moet gehandeld worden. In allerijl worden vleugels strikt gescheiden. Wie niet besmet is, moet beschermd worden en uit afdelingen gehaald worden waar wel besmette bewoners zijn. Ook personeel dat besmet is, blijft aan het werk, in de besmette afdelingen weliswaar. “Er is gewoon te weinig personeel over,” zo horen we. Personeel mort. “Wij zijn tweederangsburgers. Zeker voor de bewoners is het erg: oude mensen die heel hun leven hard gewerkt hebben, laat men in de kou staan.”