President Trump schort immigratie naar VS op voor 60 dagen

Na zestig dagen worden de maatregelen geëvalueerd. Trump zei dat zijn regering aanvullende maatregelen overweegt "om de Amerikaanse arbeiders te beschermen". "De pauze in immigratie zal ook goed zijn voor de essentiële hoeveelheden aan medisch materiaal voor Amerikaanse burgers", meldde Trump.

"Door de aanval van een onzichtbare vijand en de noodzaak om de banen te beschermen van onze geweldige Amerikaanse burgers, teken ik een decreet om tijdelijk immigratie in de Verenigde Staten op te schorten", zei Trump maandag. "Iets anders zou oneerlijk zijn tegenover Amerikaanse arbeiders." Niet-Amerikanen die er willen gaan werken en wonen kunnen nu dus geen visum en green card krijgen.

Trump had eerder al het grensverkeer met buurlanden Mexico en Canada aan banden gelegd. Die maatregel was genomen om de gezondheid van de mensen in de drie landen beschermen, maar ook om illegale immigratie te ontmoedigen. Daarnaast is momenteel voor reizigers uit veel landen al een inreisverbod in de VS van kracht.