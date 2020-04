Provincie Limburg organiseert samenaankoop van mondmaskers

Een aantal gemeenten had aangedrongen op een samenaankoop omdat ze vreesden voor een wedloop tussen gemeenten om aan de maskers te geraken. "Iedereen is op zoek naar mondmaskers", vertelt gedeputeerde Inge Moors. "Dan krijg je een opbod daarvan. Er was ook wel vraag vanuit de gemeentebesturen en vanuit de provincie zijn we wel bereid om die centrale rol op ons te nemen." Heers en Hoeselt beslisten eerder al om mondmaskers aan te kopen voor hun inwoners. Sint-Truiden riep dan weer op om een samenaankoop te doen.