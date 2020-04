Provinciedomeinen worden voorlopig niet duurder voor Vlaams-Brabanders

De tarieven voor niet-inwoners van Vlaams-Brabant ouder dan 12 worden wel verhoogd. Voor het zwembad in Kessel-Lo en de Halve Maan in Diest gaat dat van 9 naar 12 euro. Voor een tienbeurtenkaart moet voortaan 108 euro betaald worden in plaats van 81 euro. Personen van buiten Vlaams-Brabant die het domein van Huizingen willen bezoeken zonder te gaan zwemmen betalen voortaan 4 in plaats van 3 euro. In De Halve Maan in Diest wordt bovendien als pilootproject een goedkoper tarief ingevoerd als slecht weer voorspeld wordt en het te koud is om te zwemmen in het openluchtbad. De grens om 'goed weer'-prijzen te hanteren wordt gelegd op 23 graden.