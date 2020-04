Psychologe getuigt over belasting voor ziekenhuispersoneel en coronapatiënten: "Stress om onvolkomen zorg te bieden, is heel groot"

Voor heel wat personeel in ziekenhuizen is het werken op een afdeling waar patiënten met COVID-19 liggen een nieuwe werkervaring. De psychologe Hadi Waelkens legt in "Vandaag" uit dat de impact van de coronacrisis op het personeel en de patiënten groot is.

"De patiënten die ontwaken uit een coma hebben het soms moeilijk met praten. Je moet er dicht bij gaan zitten, want anders hoor je de patiënt bijna niet. Als je hen een slokje frisdrank geeft, zegt de patiënt dat het een van de mooiste momenten uit zijn leven is. Na lang niet te kunnen eten en drinken, is dat een signaal dat ze opnieuw leven",zegt Waelkens.

Patiënten die lang in coma hebben gelegen, hebben vaak hallucinaties en dromen in verband met corona. "Ze hallucineren bijvoorbeeld dat ze ergens rondliepen en iedereen valt neer omdat ze besmet zijn door die patiënt. De patiënten vrezen vaak dat ze honderden mensen hebben besmet. Ze zijn soms bang dat iedereen boos op hen gaan zijn, omdat ze mensen besmet hebben."

De mentale toestand van mensen met COVID-19 die niet op intensieve zorg liggen, hebben ook veel existentiële vragen. "Ze beseffen dat ze iets ernstig hebben meegemaakt en beleven een cruciaal moment in hun leven. We merken dat een heel stuk van de verwerking pas komt wanneer ze opnieuw thuis zijn. Als ze het ziekenhuis hebben verlaten, beseffen dat ze iets heel intens hebben meegemaakt. Veel mensen zeggen dat ze hun gezin veel belangrijker vinden dan gedacht. Ze voelen hoe kwetsbaar ze wel zijn. Gezondheid is niet zo evident als men vaak denkt."