Zone 30 in Merchtem-centrum: "Eerste maatregel om leefbaarheid in het dorp te verbeteren"

In de dorpskern van Merchtem kan het behoorlijk druk zijn. Het centrum is een doorgangsweg voor auto's. Er zijn daar twee grote verkeersassen die zone 30 zullen worden: eentje in de August De Boeckstraat vanaf de Spiegellaan richting Brussel tot aan het kerkhof, en een andere richting Wolvertem tot en met de Reedijk. "Ook de straten die daarop uitkomen worden zone 30", zegt schepen van Mobiliteit Lien Casier (CD&V). "De bedoeling is om meer verkeer te genereren. Per fiets of te voet. Iedereen heeft dan tijdens de zomervakantie de kans om wat meer de fiets te nemen bij goed weer. Hopelijk is iedereen er dan aan gewend tegen 1 september wanneer de scholen weer open gaan. In die buurt liggen veel scholen, vandaar dat de zone 30 in een heel groot gebied van kracht wordt."