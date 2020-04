"Duivels dilemma" en een zucht: wat premier Wilmès kan leren van Nederlandse collega Rutte bij aankondigen exitstrategie

Authentiek, het woord is gevallen. "Is dit marketing, gerepeteerd en gecoacht? Voor een deel wellicht wel", zegt De Vries. "Ik geloof wel dat het oprecht is en daardoor is het nóg overtuigender. In grote crisissen met veel onzekerheid kijken mensen naar leiders. Net dan moeten zij boven zichzelf uitstijgen. Elke leider doet dat op zijn of haar eigen manier, afhankelijk van de samenleving en zijn of haar persoonlijkheid. Rutte kreeg in het verleden wel wat kritiek omdat hij niet empathisch was, hij heeft zich aangepast."

"Op zich hoef je niet authentiek te zijn om deze boodschap te brengen", vult Segers aan. "Je moet wel authentiek overkomen, al is dat niet makkelijk te faken. Leiderschap is voor een deel acteren. Als een acteur een hele goede vertolking neerzet, dan heeft die meestal een stukje in zichzelf gevonden dat hij uitvergroot waardoor hij dat personage zo goed kan neerzetten. Dat is bij leiders niet anders. Je moet overtuigen."